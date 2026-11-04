Деб Холанд избрана губернатором Нью-Мексико — Anadolu Agency

Бывшая глава Министерства внутренних дел США Деб Холанд избрана губернатором штата Нью-Мексико. Она стала первой женщиной из числа коренных народов США, избранной на пост губернатора американского штата. Ее соперником был кандидат от Республиканской партии, 60-летний бизнесмен и бывший мэр Рио-Ранчо Грегг Халл, сообщает Anadolu Agency.

Холанд является представительницей народа Лагуна-Пуэбло — признанной на федеральном уровне племенной нации в западно-центральной части Нью-Мексико. Представители коренных народов составляют примерно 12% населения штата.

Политическая карьера Холанд

До перехода в общенациональную политику Холанд работала в племенной администрации и занималась работой с избирателями. После неудачного участия в выборах вице-губернатора в 2014 году она в 2015–2017 годах возглавляла Демократическую партию Нью-Мексико, став первой женщиной из числа коренных народов США во главе партийной организации штата.

В 2018 году Холанд была избрана в Палату представителей США. Она была одной из первых двух женщин из числа коренных народов, ставших членами Конгресса. В 2021 году тогдашний президент Джо Байден назначил ее главой Министерства внутренних дел США — она стала первой представительницей коренных народов страны на министерской должности в американском правительстве.

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Предвыборные обещания

Во время кампании Холанд обещала повысить доступность жизни в штате, ввести государственный вариант медицинского страхования и реформировать систему защиты детей в Нью-Мексико. Она также заявляла о намерении противодействовать политике президента Дональда Трампа, ссылаясь на свой опыт работы в Конгрессе.

Кроме того, Холанд пообещала указом приостановить новые крупные проекты дата-центров в Нью-Мексико, пока законодатели штата не установят правила их развития. Она сменит губернатора-демократа Мишель Лухан-Гришэм, которая не могла баллотироваться из-за ограничения сроков пребывания в должности.

Выборы состоялись на фоне рекордного числа представителей коренных народов среди кандидатов на должности различных уровней в США: в этом году баллотировались 358 таких кандидатов.

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