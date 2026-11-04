德布·哈兰当选新墨西哥州州长——阿纳多卢通讯社

美国前内政部长德布·哈兰当选新墨西哥州州长。她成为首位当选美国州长的美国原住民女性。她的对手是共和党候选人、60岁的商人兼前里奥兰乔市长格雷格·赫尔，阿纳多卢通讯社报道。

哈兰属于拉古纳普韦布洛族，该族是位于新墨西哥州中西部、获得联邦承认的部落民族。美国原住民约占该州人口的12%。

哈兰的政治生涯

在进入全国政治舞台前，哈兰曾在部落行政机构工作，并从事选民联络工作。2014年竞选副州长失利后，她于2015年至2017年担任新墨西哥州民主党主席，成为首位领导州级政党组织的美国原住民女性。

2018年，哈兰当选美国众议院议员。她是首批成为国会议员的两名美国原住民女性之一。2021年，时任总统乔·拜登任命她为美国内政部长——她成为该国首位在美国政府担任部长职务的原住民代表。

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竞选承诺

在竞选期间，哈兰承诺提高该州的生活可负担性，推出公共医疗保险选项，并改革新墨西哥州的儿童保护体系。她还表示，凭借自己在国会的工作经验，她打算反对总统唐纳德·特朗普的政策。

此外，哈兰承诺将通过行政命令暂停新墨西哥州新的大型数据中心项目，直至州立法者制定其发展规则。她将接替因任期限制而无法参选的民主党籍州长米歇尔·卢汉·格里沙姆。

此次选举举行之际，美国各级职位候选人中的原住民人数创下纪录：今年共有358名此类候选人参选。

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