Деб Галанд обрали губернаторкою Нью-Мексико — Anadolu Agency

Колишню очільницю Міністерства внутрішніх справ США Деб Галанд обрали губернаторкою штату Нью-Мексико. Вона стала першою жінкою з корінних народів США, обраною на посаду губернаторки американського штату. Її суперником був кандидат від Республіканської партії, 60-річний бізнесмен і колишній мер Ріо-Ранчо Грегг Галл, повідомляє Anadolu Agency.

Галанд є членкинею народу Лагуна-Пуебло — федерально визнаної племінної нації в західно-центральній частині Нью-Мексико. Представники корінних народів становлять приблизно 12% населення штату.

Політична кар’єра Галанд

До переходу в загальнонаціональну політику Галанд працювала у племінній адміністрації та займалася роботою з виборцями. Після невдалої участі у виборах віцегубернатора 2014 року вона в 2015–2017 роках очолювала Демократичну партію Нью-Мексико, ставши першою жінкою з корінних народів США на чолі партійної організації штату.

У 2018 році Галанд обрали до Палати представників США. Вона була однією з двох перших жінок з корінних народів, які стали членкинями Конгресу. У 2021 році тодішній президент Джо Байден призначив її очільницею Міністерства внутрішніх справ США — вона стала першою представницею корінних народів країни на посаді міністра в американському уряді.

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Передвиборчі обіцянки

Під час кампанії Галанд обіцяла підвищити доступність життя у штаті, запровадити державний варіант медичного страхування та реформувати систему захисту дітей у Нью-Мексико. Вона також заявляла про намір протидіяти політиці президента Дональда Трампа, посилаючись на свій досвід роботи в Конгресі.

Крім того, Галанд пообіцяла указом призупинити нові великі проєкти дата-центрів у Нью-Мексико, доки законодавці штату не встановлять правила їхнього розвитку. Вона змінить губернаторку-демократку Мішель Лухан-Грішем, яка не могла балотуватися через обмеження термінів перебування на посаді.

Вибори відбулися на тлі рекордної кількості представників корінних народів серед кандидатів на посади різних рівнів у США: цього року балотувалися 358 таких кандидатів.

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