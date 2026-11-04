Deb Haaland wybrana na gubernatorkę Nowego Meksyku — Anadolu Agency

Była sekretarz spraw wewnętrznych USA Deb Haaland została wybrana gubernatorką stanu Nowy Meksyk. Została pierwszą rdzenną Amerykanką wybraną na stanowisko gubernatorki amerykańskiego stanu. Jej rywalem był kandydat Partii Republikańskiej, 60-letni biznesmen i były burmistrz Rio Rancho Gregg Hull, informuje Anadolu Agency.

Haaland należy do ludu Laguna Pueblo, federalnie uznanego narodu plemiennego w zachodnio-centralnej części Nowego Meksyku. Rdzenni Amerykanie stanowią około 12% populacji stanu.

Kariera polityczna Haaland

Przed przejściem do polityki ogólnokrajowej Haaland pracowała w administracji plemiennej i zajmowała się pracą z wyborcami. Po nieudanym starcie w wyborach na zastępczynię gubernatora w 2014 roku w latach 2015–2017 kierowała Partią Demokratyczną Nowego Meksyku, stając się pierwszą rdzenną Amerykanką na czele stanowej organizacji partyjnej.

W 2018 roku Haaland została wybrana do Izby Reprezentantów USA. Była jedną z pierwszych dwóch rdzennych Amerykanek, które zostały członkiniami Kongresu. W 2021 roku ówczesny prezydent Joe Biden mianował ją sekretarz spraw wewnętrznych USA — została pierwszą przedstawicielką rdzennych narodów kraju na stanowisku ministra w amerykańskim rządzie.

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Obietnice wyborcze

Podczas kampanii Haaland obiecała zwiększyć przystępność kosztów życia w stanie, wprowadzić publiczną opcję ubezpieczenia zdrowotnego oraz zreformować system ochrony dzieci w Nowym Meksyku. Oświadczyła również, że zamierza przeciwstawiać się polityce prezydenta Donalda Trumpa, powołując się na swoje doświadczenie pracy w Kongresie.

Ponadto Haaland obiecała rozporządzeniem wykonawczym wstrzymać nowe duże projekty centrów danych w Nowym Meksyku, dopóki stanowi ustawodawcy nie ustanowią zasad ich rozwoju. Zastąpi demokratyczną gubernatorkę Michelle Lujan Grisham, która nie mogła ubiegać się o reelekcję z powodu ograniczeń kadencji.

Wybory odbyły się w czasie rekordowej liczby rdzennych Amerykanów wśród kandydatów na stanowiska różnych szczebli w USA: w tym roku kandydowało 358 takich osób.

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