У Росії 58% працівників очікують підвищення зарплат у 2027 році

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На тлі зростання витрат більшість працевлаштованих росіян сподіваються на збільшення заробітків наступного року. Підвищення зарплати у 2027 році очікують 58% опитаних — це найвищий показник із 2020 року, коли про такі сподівання заявляли 36% респондентів.

Про це свідчать результати дослідження сервісу SuperJob, оприлюднені виданням «Известия». В опитуванні взяли участь 1,6 тисячі повнолітніх громадян РФ, які мають постійну роботу та проживають у 383 населених пунктах.

Найчастіше на підвищення розраховують працівники віком до 35 років — таких 65%. Серед чоловіків частка тих, хто очікує перегляду зарплати, становить 59%, серед жінок — 56%. Найбільше сподіваються на збільшення доходів співробітники, які нині отримують від 100 до 150 тисяч рублів: 64% із них очікують надбавки.

Експерти пов’язують такі настрої передусім зі зростанням повсякденних витрат. Член експертної ради при комітеті Держдуми з економічної політики Валерій Тумін пояснив, що працівники оцінюють свої доходи з огляду на залишок коштів після оплати житла, продуктів, транспорту та інших обов’язкових потреб. Тому очікування підвищення часто пов’язане не стільки з бажанням заробляти більше, скільки зі спробою зберегти звичний рівень життя.

За даними сервісу «Банк даних зарплат», у 2026 році індексацію вже провели понад 54% російських компаній. Ще 20% підприємств планують переглянути оклади в листопаді та грудні. Середній розмір підвищення становить 10%.

Водночас зарплатні пропозиції в Росії за січень–жовтень зросли в середньому на 19% у річному вимірі — до 85 246 рублів на місяць, повідомив директор із розвитку «Авито Работы» Роман Губанов.

Однак плани роботодавців на наступний рік значно стриманіші. За інформацією hh.ru, індексацію зарплат у першому кварталі 2027 року наразі планують лише 16,5% компаній.

Можливість підвищувати оклади залежить від фінансових результатів бізнесу, рентабельності, вартості кредитування та продуктивності праці, зазначив Тумін. Якщо продажі не зростають, а витрати на оренду, матеріали й обслуговування позик збільшуються, компаніям складніше підтримувати попередні темпи підвищення зарплат.

Представниця Президентської академії (РАНХиГС) Дарина Медведнікова вважає, що у 2027 році помітна індексація можлива переважно в окремих галузях стратегічного значення. За оцінкою Туміна, найбільше шансів отримати надбавку матимуть кваліфіковані робітники та інженери промислових підприємств, медики, а також досвідчені IT-фахівці у сферах інформаційної безпеки й інфраструктури.

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