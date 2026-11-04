На фоне роста расходов большинство работающих россиян надеются на увеличение заработка в следующем году. Повышения зарплаты в 2027 году ожидают 58% опрошенных — это самый высокий показатель с 2020 года, когда о таких надеждах заявляли 36% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, опубликованные изданием «Известия». В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ, имеющих постоянную работу и проживающих в 383 населенных пунктах.

Чаще всего на повышение рассчитывают работники в возрасте до 35 лет — таких 65%. Среди мужчин доля тех, кто ожидает пересмотра зарплаты, составляет 59%, среди женщин — 56%. Больше всего надеются на увеличение доходов сотрудники, которые в настоящее время получают от 100 до 150 тысяч рублей: 64% из них ожидают надбавки.

Эксперты связывают такие настроения прежде всего с ростом повседневных расходов. Член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин пояснил, что работники оценивают свои доходы с учетом остатка средств после оплаты жилья, продуктов, транспорта и других обязательных расходов. Поэтому ожидание повышения часто связано не столько с желанием зарабатывать больше, сколько с попыткой сохранить привычный уровень жизни.

По данным сервиса «Банк данных зарплат», в 2026 году индексацию уже провели более 54% российских компаний. Еще 20% предприятий планируют пересмотреть оклады в ноябре и декабре. Средний размер повышения составляет 10%.

В то же время предложения по зарплатам в России за январь–октябрь выросли в среднем на 19% в годовом исчислении — до 85 246 рублей в месяц, сообщил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Однако планы работодателей на следующий год значительно сдержаннее. По информации hh.ru, индексацию зарплат в первом квартале 2027 года пока планируют лишь 16,5% компаний.

Возможность повышать оклады зависит от финансовых результатов бизнеса, рентабельности, стоимости кредитования и производительности труда, отметил Тумин. Если продажи не растут, а расходы на аренду, материалы и обслуживание кредитов увеличиваются, компаниям сложнее поддерживать прежние темпы повышения зарплат.

Представительница Президентской академии (РАНХиГС) Дарья Медведникова считает, что в 2027 году заметная индексация возможна преимущественно в отдельных отраслях стратегического значения. По оценке Тумина, наибольшие шансы на получение надбавки будут у квалифицированных рабочих и инженеров промышленных предприятий, медиков, а также опытных ИТ-специалистов в сферах информационной безопасности и инфраструктуры.

Дефицит инженеров в России к 2030 году может вырасти до 695 тысяч специалистов.

В России срочников хотят привлекать к тушению пожаров из-за дефицита спасателей.

В Санкт-Петербурге власти сократят социальные выплаты из-за масштабного дефицита бюджета.

Напомним, что в России — государстве-агрессоре — президент Владимир Путин подписал указ, которым штатная численность вооруженных сил установлена на уровне 2 441 630 человек.

Читай нас в