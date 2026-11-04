W Rosji 58% pracowników spodziewa się podwyżki wynagrodzeń w 2027 roku

W obliczu rosnących kosztów życia większość zatrudnionych Rosjan liczy na wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku. Wzrostu wynagrodzeń w 2027 roku oczekuje 58% ankietowanych — jest to najwyższy wskaźnik od 2020 roku, kiedy to takie nadzieje wyrażało 36% respondentów.

Świadczą o tym wyniki badania serwisu SuperJob, opublikowane przez gazetę „Izwiestia”. W ankiecie wzięło udział 1,6 tysiąca pełnoletnich obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy mają stałą pracę i mieszkają w 383 miejscowościach.

Najczęściej na podwyżkę liczą pracownicy w wieku do 35 lat — jest ich 65%. Wśród mężczyzn odsetek osób oczekujących na zmianę wynagrodzenia wynosi 59%, a wśród kobiet — 56%. Największe nadzieje na wzrost dochodów pokładają pracownicy, którzy obecnie zarabiają od 100 do 150 tysięcy rubli: 64% z nich oczekuje podwyżki.

Eksperci wiążą takie nastroje przede wszystkim ze wzrostem codziennych wydatków. Członek rady ekspertów przy komisji Dumy Państwowej ds. polityki gospodarczej Walerij Tuminin wyjaśnił, że pracownicy oceniają swoje dochody, biorąc pod uwagę kwotę pozostałą po opłaceniu mieszkania, artykułów spożywczych, transportu i innych niezbędnych wydatków. Dlatego oczekiwania dotyczące podwyżki często wiążą się nie tyle z chęcią zarabiania więcej, co z próbą utrzymania dotychczasowego standardu życia.

Według danych serwisu „Bank danych wynagrodzeń” w 2026 roku ponad 54% rosyjskich firm przeprowadziło już indeksację. Kolejne 20% przedsiębiorstw planuje zrewidować wynagrodzenia w listopadzie i grudniu. Średnia wysokość podwyżki wynosi 10%.

Jednocześnie oferty płacowe w Rosji w okresie styczeń–październik wzrosły średnio o 19% w ujęciu rocznym — do 85 246 rubli miesięcznie, poinformował dyrektor ds. rozwoju serwisu „Avito Raboty” Roman Gubanov.

Jednak plany pracodawców na przyszły rok są znacznie bardziej powściągliwe. Według informacji serwisu hh.ru, indeksację wynagrodzeń w pierwszym kwartale 2027 roku planuje obecnie zaledwie 16,5% firm.

Możliwość podwyższania wynagrodzeń zależy od wyników finansowych przedsiębiorstwa, rentowności, kosztów kredytowania oraz wydajności pracy – zaznaczył Tumin. Jeśli sprzedaż nie rośnie, a koszty wynajmu, materiałów i obsługi kredytów wzrastają, firmom trudniej jest utrzymać dotychczasowe tempo podwyżek wynagrodzeń.

Przedstawicielka Akademii Prezydenckiej (RANHiGS) Daria Medvednikowa uważa, że w 2027 roku zauważalna indeksacja będzie możliwa głównie w poszczególnych branżach o znaczeniu strategicznym. Według oceny Tumina największe szanse na otrzymanie podwyżki będą mieli wykwalifikowani pracownicy i inżynierowie przedsiębiorstw przemysłowych, lekarze, a także doświadczeni specjaliści IT w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i infrastruktury.

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