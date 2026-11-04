在生活成本上涨的背景下，大多数有工作的俄罗斯人希望明年的收入能有所增加。 58%的受访者预计2027年工资会上涨——这是自2020年以来的最高比例，当时仅有36%的受访者表达了这一期望。

《消息报》公布的SuperJob服务调查结果显示了这一点。此次调查共有1600名拥有固定工作并居住在383个城镇的俄罗斯成年公民参与。

最期待加薪的是35岁以下的员工，占比达65%。在男性中，期待薪资调整的比例为59%，女性则为56%。 目前月收入在10万至15万卢布之间的员工对收入增长的期望最高：其中64%的人期待加薪。

专家认为，这种心态主要源于日常开支的增加。 国家杜马经济政策委员会专家委员会成员瓦列里·图明解释称，员工在评估自身收入时，会考虑支付住房、食品、交通及其他必需开支后的剩余资金。 因此，对加薪的期待往往与其说是出于赚更多钱的愿望，不如说是为了维持原有的生活水平。

据“薪资数据库”服务数据显示，2026年已有超过54%的俄罗斯企业完成了薪资指数化调整。另有20%的企业计划于11月和12月调整薪资。平均涨幅为10%。

与此同时，“Avito工作”平台发展总监罗曼·古巴诺夫表示，今年1月至10月，俄罗斯的薪资报价同比平均增长了19%，达到每月85,246卢布。

然而，雇主们对明年的计划则要谨慎得多。据hh.ru报道，目前仅有16.5%的企业计划在2027年第一季度进行工资指数化调整。

图明指出，能否提高工资取决于企业的财务业绩、盈利能力、贷款成本以及劳动生产率。 如果销售额停滞不前，而租金、原材料及贷款还款等成本却在上升，企业将更难维持以往的加薪速度。

总统学院（RАНХиГС）代表达里娅·梅德韦德尼科娃认为，2027年，显著的工资指数化调整主要可能出现在具有战略意义的个别行业。 据图明评估，最有希望获得加薪的将是工业企业的熟练工人和工程师、医务人员，以及信息安全和基础设施领域的资深IT专家。

到2030年，俄罗斯的工程师短缺量可能增至69.5万人。

由于救援人员短缺，俄罗斯计划动员服役期满的士兵参与灭火工作。

圣彼得堡当局将因大规模预算赤字而削减社会福利支出。

需要指出的是，在俄罗斯——这个侵略国——总统弗拉基米尔·普京签署了一项总统令，将武装力量的编制人数定为2,441,630人。

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