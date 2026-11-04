美国弗吉尼亚州拉德福德的拉德福德陆军弹药厂（Radford Army Ammunition Plant）在2024年秋季由飓风“海伦”引发的洪灾后，超过1500加仑物质泄漏至环境中。纽河（New River）的洪水损坏了仓储设施，并冲走了十多个装有化学品的容器。洪灾两年后，仍有三个容器未被找到，Defense News报道，并援引弗吉尼亚州环境质量部的消息。

装有化学品的容器

容器中尤其装有邻苯二甲酸二丁酯，这是一种火箭燃料成分，被认为与生殖健康风险和癌症有关。洪水还冲走了数百加仑柴油，以及超过10万磅被硫酸钙污染的废水。军方直到洪灾数周后才向居民通报这一事件。

官员后来表示，他们原以为这些容器会沉到河底，任何可能的泄漏都会被河水稀释。至少一个容器被冲到邻近地块，并在那里被部分清空。根据弗吉尼亚州监管机构的数据，该工厂在2024年也因向纽河过量排放污染物而被处罚；2023年曾实施过类似处罚。2022年，州监管机构称该企业是弗吉尼亚州最大的有毒排放源。

生产与违规

拉德福德陆军弹药厂是美国某些用于火炮和导弹的推进剂的唯一生产商。五角大楼寻求补充弹药储备并扩大武器产量，其中依托于一系列老旧陆军工厂。

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美国环境保护署的记录显示，所有参与武器部件生产、测试或储存的陆军设施，在过去五年中均因未遵守环境要求而被美国环保署或州监管机构记录在案。其中四家被美国环保署标记为严重不合规设施，即存在严重或长期违反环境法律的行为。

美国陆军保障司令部代表贾斯廷·巴拉蒂表示，陆军不会为了生产指标而牺牲员工和邻近社区的安全。她还表示，有一项耗资180亿美元的此类设施现代化改造计划，预计于2038年前完成。

2022年7月，在印第安纳州的克兰陆军弹药活动中心（Crane Army Ammunition Activity），近11.5万磅红磷起火。这些红磷装在迫击炮弹药中，并存放在露天、盖有篷布的木箱内。火灾持续了15小时。调查部分或全部证实了前安全主管里克·沃德就该设施违规行为提出的八项指控中的五项，同时美国陆军否认因其投诉而对他进行报复。

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