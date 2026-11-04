На армейском заводе боеприпасов Radford Army Ammunition Plant в Редфорде, штат Виргиния, США, после наводнения, вызванного ураганом «Хелен» осенью 2024 года, в окружающую среду вытекло более 1500 галлонов веществ. Потоки воды из реки Нью-Ривер повредили складские помещения и унесли более десятка контейнеров с химикатами. Через два года после наводнения три контейнера так и не нашли, сообщает Defense News со ссылкой на Департамент качества окружающей среды Виргинии.

Контейнеры с химикатами

В контейнерах находился, в частности, дибутилфталат — компонент ракетного топлива, который связывают с рисками для репродуктивного здоровья и онкологическими заболеваниями. Наводнение также смыло сотни галлонов дизельного топлива и более 100 тысяч фунтов сточных вод, загрязненных сульфатом кальция. Военные сообщили жителям об инциденте лишь через несколько недель после наводнения.

Чиновники позднее заявили, что предполагали: контейнеры осядут на дне реки, а возможные утечки будут разбавлены водой. По меньшей мере один контейнер вынесло на соседний участок, где его частично опорожнили. По данным регуляторов Виргинии, в 2024 году завод также был привлечен к ответственности за чрезмерные сбросы загрязняющих веществ в Нью-Ривер; аналогичная санкция применялась в 2023 году. В 2022 году регуляторы штата назвали предприятие крупнейшим источником токсичных выбросов в Виргинии.

Производство и нарушения

Radford Army Ammunition Plant является единственным в США производителем отдельных видов метательных веществ, используемых для артиллерии и ракет. Пентагон стремится пополнить запасы боеприпасов и нарастить выпуск вооружений, опираясь в том числе на сеть старых армейских заводов.

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Записи Агентства по охране окружающей среды США свидетельствуют, что все армейские предприятия, задействованные в производстве, испытаниях или хранении компонентов вооружений, в течение последних пяти лет были зафиксированы EPA или регуляторами штатов за несоблюдение экологических требований. Четыре из них EPA обозначило как объекты со значительным несоблюдением требований, то есть серьезными или хроническими нарушениями экологического законодательства.

Представительница Командования обеспечения Армии США Джастин Барати заявила, что армия не будет жертвовать безопасностью работников и соседних сообществ ради производственных показателей. Она также сообщила о программе модернизации таких предприятий стоимостью 18 млрд долларов, которую планируют завершить к 2038 году.

На объекте Crane Army Ammunition Activity в Индиане в июле 2022 года загорелись почти 115 тысяч фунтов красного фосфора, содержавшегося в минометных боеприпасах, которые хранились под открытым небом в деревянных ящиках под тентом. Пожар продолжался 15 часов. Проверка частично или полностью подтвердила пять из восьми замечаний бывшего руководителя службы безопасности Рика Ворда о нарушениях на предприятии, при этом Армия США отрицала, что преследовала его за жалобы.

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