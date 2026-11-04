W zakładzie zbrojeniowym Radford Army Ammunition Plant w Radford w stanie Wirginia w USA po powodzi spowodowanej przez huragan Helene jesienią 2024 roku do środowiska wyciekło ponad 1500 galonów substancji. Wody powodziowe z rzeki New River uszkodziły magazyny i porwały ponad tuzin pojemników z chemikaliami. Dwa lata po powodzi trzech pojemników wciąż nie odnaleziono, informuje Defense News, powołując się na Departament Jakości Środowiska Wirginii.

Pojemniki z chemikaliami

W pojemnikach znajdował się między innymi ftalan dibutylu — składnik paliwa rakietowego, który wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia reprodukcyjnego i chorobami nowotworowymi. Powódź zmyła także setki galonów oleju napędowego oraz ponad 100 tys. funtów ścieków zanieczyszczonych siarczanem wapnia. Wojsko poinformowało mieszkańców o incydencie dopiero kilka tygodni po powodzi.

Urzędnicy oświadczyli później, że zakładali, iż pojemniki osiądą na dnie rzeki, a ewentualne wycieki zostaną rozcieńczone przez wodę. Co najmniej jeden pojemnik został wyniesiony na sąsiednią działkę, gdzie został częściowo opróżniony. Według regulatorów z Wirginii zakład został również ukarany w 2024 roku za nadmierne zrzuty substancji zanieczyszczających do New River; podobną sankcję zastosowano w 2023 roku. W 2022 roku stanowi regulatorzy nazwali przedsiębiorstwo największym źródłem toksycznych emisji w Wirginii.

Produkcja i naruszenia

Radford Army Ammunition Plant jest jedynym w USA producentem niektórych rodzajów materiałów miotających wykorzystywanych w artylerii i rakietach. Pentagon dąży do uzupełnienia zapasów amunicji i zwiększenia produkcji uzbrojenia, opierając się między innymi na sieci starych zakładów armii.

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Dokumentacja amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska wskazuje, że wszystkie zakłady armii zaangażowane w produkcję, testowanie lub przechowywanie komponentów uzbrojenia zostały w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowane przez EPA lub regulatorów stanowych za nieprzestrzeganie wymogów środowiskowych. EPA oznaczyła cztery z nich jako obiekty istotnego nieprzestrzegania wymogów, czyli poważnych lub chronicznych naruszeń prawa ochrony środowiska.

Przedstawicielka Dowództwa Zabezpieczenia Armii USA Justine Barati oświadczyła, że armia nie poświęci bezpieczeństwa pracowników i sąsiednich społeczności dla wskaźników produkcyjnych. Poinformowała także o wartym 18 mld dolarów programie modernizacji takich zakładów, którego zakończenie planowane jest do 2038 roku.

W obiekcie Crane Army Ammunition Activity w Indianie w lipcu 2022 roku zapaliło się niemal 115 tys. funtów czerwonego fosforu znajdującego się w amunicji moździerzowej, przechowywanej pod gołym niebem w drewnianych skrzyniach pod plandeką. Pożar trwał 15 godzin. Kontrola częściowo lub całkowicie potwierdziła pięć z ośmiu zarzutów byłego szefa służby bezpieczeństwa Ricka Warda dotyczących naruszeń w zakładzie, jednocześnie Armia USA zaprzeczyła, że prześladowała go za jego skargi.

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