73% wyborców w wieku od 18 do 29 lat poparło kandydatów Partii Demokratycznej w wyborach do Izby Reprezentantów w 2026 roku, podczas gdy 25% wybrało republikanów. Wynika to z rezultatów sondażu The Voter Poll, przeprowadzonego przez firmę SSRS wśród uczestników wyborów śródokresowych, informuje The Hill.

Wyniki wśród młodych ludzi

Według danych badania wyborcy w wieku 18–29 lat stanowili 14% osób, które głosowały na demokratów w wyborach do niższej izby Kongresu. Wśród osób popierających republikanów udział tej grupy wiekowej wynosił 6%.

Associated Press, która współpracowała z SSRS przy przeprowadzeniu sondażu, zaznaczyła, że w wyborach prezydenckich w 2024 roku młodzi wyborcy byli mniej więcej po równo podzieleni między Donalda Trumpa a ówczesną wiceprezydent Kamalę Harris.

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Metodologia sondażu

Sondaż SSRS trwał od 19 października do 3 listopada i objął 81 290 wyborców, którzy uczestniczyli w wyborach śródokresowych w 2026 roku. Deklarowany margines błędu badania wynosi plus minus 0,5 punktu procentowego.

The Hill pisze, że demokraci odnieśli zwycięstwa w warunkach trudnej sytuacji politycznej Partii Republikańskiej. Wśród czynników wywierających presję na republikanów publikacja wymienia niepopularną wojnę w Iranie, spadek wskaźnika poparcia dla prezydenta Trumpa oraz obawy wyborców dotyczące kosztów życia.

Według prognozy Decision Desk HQ demokraci mogą zdobyć 261 miejsc w Izbie Reprezentantów i 55 miejsc w Senacie. Przed wyborami partia miała 214 miejsc w niższej izbie i 45 w wyższej.

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