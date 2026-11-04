Sąd Ogólny UE w Luksemburgu oddalił pozew Rosyjskiego Rejestru Żeglugi Morskiej, utrzymując w mocy zakaz korzystania przez statki certyfikowane w Federacji Rosyjskiej z europejskich doków morskich i śluz na kanałach.

Jednocześnie sąd zauważył, że zawieszenie uznawania rejestru byłoby bardziej celowe niż jego całkowite unieważnienie, co dziennikarze uznali za częściowe stanowisko prawne na korzyść powoda.

Według danych sądu klasyfikacją rosyjskiego rejestru objętych jest 4207 statków, w tym tankowce, lodołamacze i statki towarowe, a samo orzeczenie sądowe zostało wydane w kontekście dochodzeń dotyczących udziału Rosji w uszkodzeniu kabli podmorskich na Morzu Bałtyckim oraz w pobliżu Spitsbergenu.

Źródło: orzeczenie Sądu Unii Europejskiej / EUObserver / Europejska Prawda.

Ukraina przekazała europejskim partnerom sześć pakietów propozycji sankcji wobec rosyjskich przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i produkcją rakiet balistycznych.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie nałożenia nowych sankcji na Rosję. Ograniczenia dotyczą rosyjskich przedsiębiorstw i osób zaangażowanych w tworzenie satelitarnego systemu łączności „Rassvet”, a także 39 statków rosyjskiej floty cieniowej.

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