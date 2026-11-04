росія програла суд ЄС за доступ до європейських портів

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Загальний суд ЄС у Люксембурзі відхилив позов Російського морського реєстру судноплавства, залишивши в силі заборону для сертифікованих у рф суден на використання європейських морських доків і шлюзів на каналах.

Водночас суд зауважив, що призупинення визнання реєстру було б доцільнішим за його повне скасування, що журналісти розцінили як часткову юридичну позицію на користь позивача.

За даними суду, під класифікацією російського реєстру перебуває 4207 суден, зокрема нафтові танкери, криголами та вантажні кораблі, а саме судове рішення ухвалене на тлі розслідувань щодо причетності рф до пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі та поблизу Шпіцбергену.

Джерело: рішення Загального суду ЄС / EUObserver / Європейська правда.

Україна передала європейським партнерам шість пакетів санкційних пропозицій проти російських підприємств, які розробляють і виробляють балістичні ракети.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються російських компаній та осіб, причетних до створення супутникової системи зв’язку «Рассвет», а також 39 суден російського тіньового флоту.

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