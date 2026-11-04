Niemcy zwiększyły pomoc humanitarną dla Jemenu o 10 milionów euro, do łącznie 38 milionów euro. Wsparcie zwiększono w związku z pogarszającą się sytuacją humanitarną w kraju, informuje Der Spiegel.

Spotkanie w Berlinie

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul poinformował o dodatkowym finansowaniu po spotkaniu w Berlinie z minister spraw zagranicznych Jemenu Afrah Abdulaziz Al-Zubą. Jak stwierdził, przedłużające się ataki Huti doprowadziły sytuację humanitarną w Jemenie na skraj katastrofy.

Wadephul oświadczył również, że formacje Huti muszą natychmiast zaprzestać, jak to określił, „odrażających ataków” na ludność Jemenu i Arabii Saudyjskiej. Podkreślił, że tylko proces polityczny może zapewnić trwały pokój.

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Walki i sytuacja bezpieczeństwa

W niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych zadeklarowano gotowość do wsparcia politycznego uregulowania. Podczas rozmów w Berlinie strony omówiły ataki Huti w Jemenie i Arabii Saudyjskiej, a także sytuację w regionach cieśnin Bab al-Mandab i Ormuz.

Jak pisze publikacja, sytuacja humanitarna w Jemenie była niezwykle trudna jeszcze przed ostatnimi atakami ruchu Huti, a niedawne wydarzenia znacznie ją pogorszyły. W ostatnich miesiącach w kraju trwają ciężkie walki: wspierani przez Iran Huti walczą między innymi w pobliżu strategicznie ważnego miasta Taiz z siłami rządowymi wspieranymi przez sprzymierzone formacje zbrojne i Arabię Saudyjską. Huti atakują również cele w południowym nadmorskim mieście Aden, gdzie znajduje się uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu.

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