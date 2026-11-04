Германия увеличила гуманитарную помощь Йемену на 10 миллионов евро — до 38 миллионов евро в общей сложности. Поддержка была расширена на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в стране, сообщает Der Spiegel.

Встреча в Берлине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о дополнительном финансировании после встречи в Берлине с министром иностранных дел Йемена Афрах Абдулазиз Аль-Зубой. По его словам, продолжающиеся атаки хуситов поставили гуманитарную ситуацию в Йемене на грань катастрофы.

Вадефуль также заявил, что формирования хуситов должны немедленно прекратить, по его выражению, «отвратительные атаки» на население Йемена и Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что только политический процесс может обеспечить прочный мир.

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Боевые действия и ситуация с безопасностью

В Министерстве иностранных дел Германии заявили о готовности поддержать политическое урегулирование. Во время переговоров в Берлине стороны обсудили атаки хуситов в Йемене и Саудовской Аравии, а также ситуацию в регионах Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов.

Как пишет издание, гуманитарная ситуация в Йемене была крайне сложной еще до последних атак движения хуситов, а недавние события существенно ее ухудшили. В последние месяцы в стране продолжаются тяжелые бои: поддерживаемые Ираном хуситы, в частности, воюют вблизи стратегически важного города Таиз против правительственных сил, которых поддерживают союзные вооруженные формирования и Саудовская Аравия. Также хуситы атакуют цели в южном прибрежном городе Аден, где находится международно признанное правительство Йемена.

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