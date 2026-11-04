德国将对也门的人道主义援助增至3800万欧元——《明镜周刊》

德国将对也门的人道主义援助增加了1000万欧元，总额达到3800万欧元。在该国人道主义局势恶化的背景下，援助得到增加，《明镜周刊》报道。

柏林会晤

德国外交部长约翰·瓦德富尔在柏林会见也门外交部长阿夫拉赫·阿卜杜勒阿齐兹·阿尔-祖巴后宣布追加资金。他表示，胡塞武装持续发动的袭击已使也门的人道主义局势濒临灾难。

瓦德富尔还表示，胡塞武装必须立即停止他所称的针对也门和沙特阿拉伯民众的“令人厌恶的袭击”。他强调，只有政治进程才能确保持久和平。

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战斗与安全局势

德国外交部表示，准备支持政治解决方案。在柏林会谈期间，双方讨论了胡塞武装在也门和沙特阿拉伯发动的袭击，以及曼德海峡和霍尔木兹海峡地区的局势。

该刊物写道，在胡塞运动最近发动袭击之前，也门的人道主义局势已极为严峻，而近期事件使其显著恶化。近几个月来，该国持续发生激烈战斗：伊朗支持的胡塞武装尤其在具有战略重要性的城市塔伊兹附近，与得到盟友武装组织和沙特阿拉伯支持的政府军作战。胡塞武装还袭击了南部沿海城市亚丁的目标，也门获得国际承认的政府就设在该市。

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