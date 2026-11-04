由于俄罗斯的参与，斯柯达可能停止对世界冰球锦标赛的资助

如果俄罗斯国家队获准参加冰球世锦赛，捷克汽车制造商斯柯达（Skoda Auto）将重新考虑其对该赛事的赞助事宜。

该公司表示，鉴于俄罗斯对乌克兰的侵略仍在持续，俄罗斯队的回归与其价值观不相符。斯柯达自1993年起便一直是该锦标赛的官方赞助商，且不支持体育仲裁法庭关于允许俄罗斯队参赛的裁决。

此前，国际体育仲裁法庭（CAS）推翻了国际冰球联合会关于禁止俄罗斯球队参赛的决定。 此举引发了多国冰球协会的反对：捷克、瑞典、丹麦和挪威均宣布，将拒绝在2027年于德国举行的世界锦标赛上与俄罗斯队交手。

瑞典公司AJ Products已宣布退出下一届赛事的赞助。芬兰制造商诺基安轮胎（Nokian Tyres）也威胁称，如果允许俄罗斯参赛，将停止对该锦标赛的支持。

来源：路透社。

德国正在考虑放弃举办原定于5月举行的2027年冰球世锦赛。 原因在于体育仲裁法庭的一项裁决，该裁决要求国际冰球联合会允许俄罗斯各年龄段国家队重返国际赛事。

加拿大总理马克·卡尼表示，俄罗斯和白俄罗斯的冰球运动员将不会参加在阿尔伯塔省举行的世界青年冰球锦标赛。该赛事定于12月底至1月初举行。

体育仲裁法庭（CAS）撤销了国际冰球联合会（IIHF）对俄罗斯球队参加2026–2027赛季各项赛事的禁令。 该禁令自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后一直生效。

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