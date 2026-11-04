Skoda может прекратить финансирование чемпионата мира по хоккею из-за участия РФ

Чешский автопроизводитель Skoda Auto пересмотрит своё участие в спонсорстве чемпионата мира по хоккею, если к турниру допустят сборную России.

В компании заявили, что возвращение российской команды несовместимо с её ценностями, поскольку российская агрессия против Украины продолжается. Skoda является официальным спонсором чемпионата с 1993 года и не поддерживает решение Спортивного арбитражного суда о допуске россиян к соревнованиям.

Ранее CAS отменил решение Международной федерации хоккея об отстранении российских команд. Это вызвало сопротивление ряда европейских федераций: Чехия, Швеция, Дания и Норвегия заявили об отказе играть против россиян на чемпионате мира 2027 года в Германии.

От спонсорства следующего турнира уже отказалась шведская компания AJ Products. Финский производитель Nokian Tyres также пригрозил прекратить поддержку чемпионата, если Россию допустят к участию.

Источник: Reuters.

Германия рассматривает возможность отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года, запланированного на май. Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда, которое обязало Международную федерацию хоккея разрешить российским сборным всех возрастных категорий вернуться к международным соревнованиям.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские и белорусские хоккеисты не будут выступать на юношеском чемпионате мира по хоккею в Альберте. Турнир должен состояться в конце декабря и начале января.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет Международной федерации хоккея (IIHF) на участие российских команд в турнирах сезона 2026–2027 годов. Отстранение действовало с 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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