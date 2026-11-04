В США демократ Рэнди Вильегас победил на выборах в Палату представителей в 22-м избирательном округе Калифорнии. Преподаватель колледжа одолел действующего конгрессмена-республиканца Дэвида Валадо, занимавшего должность в течение шести сроков.

Конкурентный округ

22-й округ, простирающийся от Бейкерсфилда до территорий к западу от Фресно, был единственным в Калифорнии, который считался по-настоящему конкурентным. Его границы пересмотрели в соответствии с Proposition 50. Вильегас и Валадо происходят из Центральной долины Калифорнии, а их семьи имеют иммигрантское происхождение и связи с рабочими или сельскохозяйственными общинами.

Как сообщает The Guardian, округ является одним из беднейших в стране. Жители называли здравоохранение и рост стоимости жизни среди главных тем кампании.

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Здравоохранение и финансирование

По данным KFF, этот округ занимает второе место среди всех округов США как по доле, так и по числу зарегистрированных в Medicaid. Вильегас критиковал Валадо за сокращения федеральной программы медицинского страхования, принятые в прошлом году в рамках One Big Beautiful Bill Act. Валадо отдал один из решающих голосов за этот закон.

Важным вопросом также стало финансирование избирательной кампании. Согласно федеральным отчетам, Валадо завершил кампанию с 1,7 млн долларов наличными. OpenSecrets отмечал, что он получил от политических комитетов более чем вдвое больше средств, чем средний кандидат в Палату представителей. Вильегас пообещал не принимать корпоративные пожертвования и заручился поддержкой Берни Сандерса, Александрии Окасио-Кортес и Долорес Уэрты.

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