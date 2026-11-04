Викладач Вільєгас переміг республіканця Валадео в Каліфорнії — The Guardian

У США демократ Ренді Вільєгас переміг на виборах до Палати представників у 22-му виборчому окрузі Каліфорнії. Викладач коледжу здолав чинного конгресмена-республіканця Девіда Валадео, який обіймав посаду протягом шести термінів.

Конкурентний округ

22-й округ, що простягається від Бейкерсфілда до територій на захід від Фресно, був єдиним у Каліфорнії, який вважали справді конкурентним. Його межі переглянули відповідно до Proposition 50. Вільєгас і Валадео походять із Центральної долини Каліфорнії, а їхні родини мають іммігрантське походження та зв’язки з робітничими або аграрними громадами.

Як повідомляє The Guardian, округ є одним із найбідніших у країні. Мешканці називали охорону здоров’я та зростання вартості життя серед головних тем кампанії.

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Охорона здоров’я і фінансування

За даними KFF, цей округ посідає друге місце серед усіх округів США як за часткою, так і за кількістю зареєстрованих у Medicaid. Вільєгас критикував Валадео через скорочення федеральної програми медичного страхування, ухвалені торік у межах One Big Beautiful Bill Act. Валадео віддав один із вирішальних голосів за цей закон.

Важливим питанням також стало фінансування виборчої кампанії. Згідно з федеральними звітами, Валадео завершив кампанію з 1,7 млн доларів готівки. OpenSecrets зазначав, що він отримав від політичних комітетів більш ніж удвічі більше коштів, ніж середній кандидат до Палати представників. Вільєгас пообіцяв не брати корпоративних пожертв і здобув підтримку Берні Сандерса, Александрії Окасіо-Кортес та Долорес Уерти.

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