W USA demokrata Randy Villegas wygrał wybory do Izby Reprezentantów w 22. okręgu kongresowym Kalifornii. Wykładowca college'u pokonał urzędującego republikańskiego kongresmena Davida Valadao, który sprawował mandat przez sześć kadencji.

Konkurencyjny okręg

22. okręg, rozciągający się od Bakersfield po tereny na zachód od Fresno, był jedynym w Kalifornii uznawanym za rzeczywiście konkurencyjny. Jego granice zmieniono zgodnie z Proposition 50. Villegas i Valadao pochodzą z Central Valley w Kalifornii, a ich rodziny mają imigranckie korzenie oraz związki ze społecznościami robotniczymi lub rolniczymi.

Jak podaje The Guardian, okręg ten należy do najbiedniejszych w kraju. Mieszkańcy wskazywali opiekę zdrowotną i rosnące koszty życia jako jedne z głównych tematów kampanii.

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Opieka zdrowotna i finansowanie

Według KFF okręg ten zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich okręgów w USA zarówno pod względem odsetka, jak i liczby osób zapisanych do Medicaid. Villegas krytykował Valadao za cięcia w federalnym programie ubezpieczeń zdrowotnych, uchwalone w ubiegłym roku w ramach One Big Beautiful Bill Act. Valadao oddał jeden z decydujących głosów za tą ustawą.

Ważną kwestią stało się również finansowanie kampanii wyborczej. Według federalnych sprawozdań Valadao zakończył kampanię, mając 1,7 mln dolarów w gotówce. OpenSecrets wskazywał, że otrzymał od komitetów politycznych ponad dwukrotnie więcej środków niż przeciętny kandydat do Izby Reprezentantów. Villegas obiecał nie przyjmować darowizn od korporacji i uzyskał poparcie Berniego Sandersa, Alexandrii Ocasio-Cortez oraz Dolores Huerty.

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