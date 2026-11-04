在美国，民主党人兰迪·维列加斯在加州第22国会选区赢得了联邦众议院选举。这位大学教师击败了已连任六届的现任共和党联邦众议员戴维·瓦拉道。

竞争激烈的选区

第22选区从贝克斯菲尔德延伸至弗雷斯诺以西地区，是加州唯一被认为真正具有竞争性的选区。其边界根据第50号提案进行了重新划定。维列加斯和瓦拉道都来自加州中央谷地，他们的家庭具有移民背景，并与工人阶层或农业社区有联系。

据《卫报》报道，该选区是全美最贫困的选区之一。居民将医疗保健和生活成本上涨列为竞选活动的主要议题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

医疗保健与资金

根据KFF的数据，该选区在全美所有选区中，无论是Medicaid参保者占比还是人数均位居第二。维列加斯批评瓦拉道削减联邦医疗保险项目，这些削减措施于去年作为《One Big Beautiful Bill Act》的一部分获得通过。瓦拉道为该法案投下了关键的一票。

竞选资金也是一个重要议题。根据联邦报告，瓦拉道在竞选结束时拥有170万美元现金。OpenSecrets指出，他从政治委员会获得的资金超过普通联邦众议院候选人的两倍。维列加斯承诺不接受企业捐款，并获得了伯尼·桑德斯、亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯和多洛雷斯·韦尔塔的支持。

关注我们在