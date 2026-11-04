科学家还原了31.5万年前一位古人的面容

研究人员还原了已知最古老的智人（Homo sapiens）之一的外貌，该个体生活于约31.5万年前。 为了进行这项复原工作，他们利用了在摩洛哥杰贝尔·伊尔胡德地区发现的化石碎片。

科学家们生成了一幅数字图像，描绘了一位皮肤黝黑、长着一头乌黑长发、蓄着浓密胡须、眼窝深陷且鼻梁宽阔的男性形象。 与此同时，研究人员提醒道，化石残骸无法准确确定所有外貌特征，因此复原图中的某些细节是基于推测得出的。

“杰贝尔·伊尔胡德考古遗址出土了最古老的智人化石，其年代可追溯至约31.5万年前，”发表在《遗产》（Heritage）杂志上的研究中写道。

科学家们根据颅骨的3D模型还原了这具面容，该模型是根据在摩洛哥一处矿场发现的遗骸碎片构建而成的。 当该头骨于20世纪60年代首次被发现时，考古学家曾认为它属于尼安德特人，且年代约为4万年。

2017年，科学家们重新审视了这些结论，并确定该发现距今约31.5万年，且属于智人（Homo sapiens）。 这一发现改变了人们对人类早期历史的认知，因为事实证明，智人出现的时间比此前认为的要早至少10万年。

为了进行新的复原，研究人员将颅骨碎片的扫描图、照片和视频，与附近发现的下颌骨及牙齿碎片相结合。在此基础上，他们创建了一个颅骨的三维模型。

随后，研究团队利用现代人的解剖学模板，通过数字技术将其调整以适应化石的形态。之后，他们在模型上添加了肌肉、脂肪组织和皮肤的近似层。

最终，科学家们创建了两种版本的面部形象。第一种是灰度色的科学重建图，展示了颅骨的解剖结构；第二种是逼真的彩色肖像，包含皮肤、头发和胡须。

该研究的作者指出，这幅逼真的肖像不能被视为特定个体的外貌复制品。

皮肤颜色、发型、胡须以及某些其他特征无法直接通过化石来确定。 这些细节是根据关于古代和现代人类群体的民族学数据推断出来的，旨在展现约31.5万年前生活在北非的人类可能的外貌。

此外，用于构建完整颅骨模型的碎片很可能来自几位不同的人。因此，该复原图展示的并非某位具体的智人个体，而是该时期人类的大致形象。

来源：《每日邮报》。

科学家绘制了智人从非洲迁徙的基因图谱。

此外，科学家还还原了英国原住民的外貌。

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