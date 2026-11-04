Naukowcy odtworzyli twarz człowieka, który żył 315 tysięcy lat temu

Naukowcy odtworzyli wygląd jednego z najstarszych znanych przedstawicieli gatunku Homo sapiens, który żył około 315 tysięcy lat temu. Do stworzenia rekonstrukcji wykorzystali fragmenty skamieniałości odkrytych w okolicy Dżebel Irhoud w Maroku.

Naukowcy stworzyli cyfrowy wizerunek mężczyzny o ciemnej karnacji, długich czarnych włosach, gęstej brodzie, głęboko osadzonych oczach i szerokim nosie. Jednocześnie badacze ostrzegają, że skamieniałości nie pozwalają na dokładne ustalenie wszystkich cech wyglądu, dlatego niektóre szczegóły rekonstrukcji opierają się na przypuszczeniach.

„Stanowisko archeologiczne Jebel Irhoud zawiera najstarsze skamieniałości przypisywane gatunkowi Homo sapiens, datowane na około 315 tysięcy lat temu” – czytamy w badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Heritage”.

Naukowcy odtworzyli twarz na podstawie modelu 3D czaszki, który stworzyli z fragmentów szczątków znalezionych w kopalni surowców w Maroku. Kiedy czaszka została po raz pierwszy odkryta w latach 60. XX wieku, archeolodzy uważali, że należała do neandertalczyka i miała około 40 tysięcy lat.

W 2017 roku naukowcy zrewidowali te wnioski i ustalili, że znalezisko ma około 315 tysięcy lat i należy do Homo sapiens. Zmieniło to wyobrażenie o wczesnej historii naszego gatunku, ponieważ okazało się, że Homo sapiens istniał co najmniej 100 tysięcy lat wcześniej, niż wcześniej sądzono.

W celu wykonania nowej rekonstrukcji naukowcy połączyli skany, zdjęcia i nagrania wideo fragmentu czaszki z fragmentami szczęki i zębów znalezionymi w pobliżu. Na tej podstawie stworzyli trójwymiarowy model czaszki.

Następnie zespół wykorzystał anatomiczny szablon współczesnego człowieka i cyfrowo dostosował go do kształtu skamieniałości. Po tym etapie do modelu dodano przybliżone warstwy mięśni, tkanki tłuszczowej i skóry.

W rezultacie naukowcy stworzyli dwie wersje twarzy. Pierwsza to naukowa rekonstrukcja w odcieniach szarości, która ukazuje anatomiczny budowę czaszki. Druga to realistyczny, kolorowy portret z skórą, włosami i brodą.

Autorzy pracy zaznaczyli, że realistycznego portretu nie można uznać za dokładną kopię wyglądu konkretnej osoby.

Koloru skóry, fryzury, brody i niektórych innych cech nie da się określić bezpośrednio na podstawie skamieniałości. Szczegóły te dobrano na podstawie danych antropologicznych dotyczących dawnych i współczesnych populacji ludzkich, aby pokazać, jak mogła wyglądać osoba żyjąca w Afryce Północnej około 315 tysięcy lat temu.

Ponadto fragmenty wykorzystane do stworzenia kompletnego modelu czaszki prawdopodobnie należały do kilku różnych osób. Dlatego rekonstrukcja nie przedstawia konkretnego przedstawiciela gatunku Homo sapiens, lecz przybliżony wizerunek człowieka z tamtego okresu.

Źródło: Daily Mail.

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