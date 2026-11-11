Ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Aleksander Darciev zmarł w wieku 67 lat.

Oficjalne przyczyny śmierci nie zostały na razie podane.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

Przypomnijmy, że Oleg Biełorus zmarł 6 listopada 2026 roku w wieku 88 lat. Był posłem do parlamentu Ukrainy czterech kadencji, akademikiem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz pierwszym ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Ukrainy w Stanach Zjednoczonych.

10 listopada zmarł ukraiński projektant Siergiej Bizow, jeden z założycieli Ukrainian Fashion Week. Miał 57 lat.

Ukraiński boks poniósł niepowetowaną stratę — odszedł z tego świata Ołeksandr Ismatow. Były medalista mistrzostw świata juniorów stanął również w obronie Ojczyzny i służył w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy. Sportowiec miał 40 lat.

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