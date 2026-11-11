Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался на 67-м году жизни.

Официальные причины смерти пока не сообщаются.

Источник: МИД РФ

Напомним, Олег Белорус скончался 6 ноября 2026 года на 88-м году жизни. Он был народным депутатом Украины четырёх созывов, академиком НАН Украины и первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединённых Штатах.

10 ноября скончался украинский дизайнер Сергей Бызов, один из основателей Ukrainian Fashion Week. Ему было 57 лет.

Украинский бокс понес невосполнимую утрату — ушел из жизни Александр Исматов. Бывший призер чемпионата мира среди юниоров также встал на защиту Родины и служил в рядах Вооруженных сил Украины. Спортсмену было 40 лет.

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