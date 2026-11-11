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Помер посол Росії у США Олександр Дарчієв

UA NEWS 11 Листопада 2026 18:13
Помер посол Росії у США Олександр Дарчієв
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Посол Росії у Сполучених Штатах Олександр Дарчієв помер на 67-му році життя.

Офіційні причини смерті наразі не повідомляються.

Джерело: МЗС рф 

Нагадаємо, Олег Білорус пішов із життя 6 листопада 2026 року на 88-му році життя. Він був народним депутатом України чотирьох скликань, академіком НАН України та першим Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах.

10 листопада помер український дизайнер Сергій Бизов, один із засновників Ukrainian Fashion Week. Йому було 57 років.

Український бокс зазнав непоправної втрати — пішов із життя Олександр Ісматов. Колишній призер чемпіонату світу серед юніорів також став на захист Батьківщини та служив у лавах Збройних сил України. Спортсмену було 40 років.

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