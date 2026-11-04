Учёные воссоздали лицо человека, жившего 315 тысяч лет назад
Исследователи воссоздали внешность одного из древнейших известных представителей вида Homo sapiens, жившего около 315 тысяч лет назад. Для создания реконструкции они использовали фрагменты окаменелостей, обнаруженные в местности Джебель-Ирхуд в Марокко.
Ученые создали цифровое изображение мужчины с темной кожей, длинными черными волосами, густой бородой, глубоко посаженными глазами и широким носом. В то же время исследователи предупреждают, что окаменелые останки не позволяют точно установить все черты внешности, поэтому отдельные детали реконструкции основаны на предположениях.
«Археологический памятник Джебель-Ирхуд содержит древнейшие окаменелости, которые относят к Homo sapiens и датируют примерно 315 тысячами лет назад», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Heritage.
Учёные воссоздали лицо на основе 3D-модели черепа, созданной из фрагментов останков, найденных на месте добычи полезных ископаемых в Марокко. Когда череп впервые обнаружили в 1960-х годах, археологи считали, что он принадлежал неандертальцу и имел возраст около 40 тысяч лет.
В 2017 году ученые пересмотрели эти выводы и установили, что находке примерно 315 тысяч лет и она принадлежит Homo sapiens. Это изменило представления о ранней истории нашего вида, поскольку выяснилось, что Homo sapiens существовал как минимум на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.
Для новой реконструкции исследователи объединили сканы, фотографии и видео фрагмента черепа с фрагментами челюсти и зубов, найденными рядом. На этой основе они создали трехмерную модель черепа.
Затем команда использовала анатомический шаблон современного человека и цифровым способом адаптировала его к форме окаменелостей. После этого к модели добавили приблизительные слои мышц, жировой ткани и кожи.
В результате ученые создали две версии лица. Первая — научная реконструкция в оттенках серого, которая показывает анатомическое строение черепа. Вторая — реалистичный цветной портрет с кожей, волосами и бородой.
Авторы работы отметили, что реалистичный портрет нельзя считать точной копией внешности конкретного человека.
Цвет кожи, прическу, бороду и некоторые другие черты невозможно определить непосредственно по окаменелостям. Эти детали подобрали на основе антропологических данных о древних и современных человеческих популяциях, чтобы показать, как мог выглядеть человек, живший в Северной Африке около 315 тысяч лет назад.
Кроме того, фрагменты, использованные для создания полной модели черепа, вероятно, принадлежали нескольким разным людям. Поэтому реконструкция показывает не конкретного представителя Homo sapiens, а приблизительный образ человека того периода.
Источник: Daily Mail.
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