Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa odniosła się do inicjatywy brytyjskiego ministra obrony Wesa Strittinga dotyczącej utworzenia nowych kanałów komunikacji między Londynem a Moskwą.

Stwierdziła, że brytyjski minister może zwrócić się bezpośrednio do rosyjskiego Ministerstwa Obrony, gdzie rzekomo są gotowi odebrać telefon.

Zakharowa oskarżyła również Londyn o zerwanie wcześniejszych kontaktów w 2024 roku i określiła propozycję Strittinga jako przejaw niekompetencji.

W Wielkiej Brytanii zatrzymano 41-letniego żołnierza armii amerykańskiej. Jest on podejrzany o przestępstwa związane ze szpiegostwem na rzecz Rosji. Mężczyzna został zatrzymany w pobliżu miasta Gloucester, a obecnie przebywa w areszcie na posterunku policji w Londynie.

Wielka Brytania i kraje Europy Północnej uzgodniły zacieśnienie współpracy morskiej w celu powstrzymania Rosji, w szczególności w zakresie przeciwdziałania jej okrętom podwodnym.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting wezwał kraje europejskie do ostrożnego traktowania słów Władimira Putina, że Rosja nie zamierza zaatakować Europy. Przypomniał, że armia rosyjska już prowadzi wojnę na kontynencie europejskim – przeciwko Ukrainie. Podczas spotkania w Brukseli Streeting podkreślił również konieczność ściślejszej współpracy między Wielką Brytanią a UE w dziedzinie obronności.

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