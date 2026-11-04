Джейс Ярбро, по прогнозам, побеждает на выборах в Техасе — The Hill

В Техасе республиканец Джейс Ярбро, согласно прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей США в 32-м округе, границы которого изменили в ходе перераспределения округов в прошлом году. Он победил члена городского совета Ричардсона, демократа Дэна Барриоса, сообщает The Hill.

Перераспределенный округ

32-й избирательный округ был перераспределен так, чтобы стать более благоприятным для Республиканской партии. Ярбро должен заменить демократку Джули Джонсон, которая решила баллотироваться в соседнем 33-м округе. На праймериз Джонсон проиграла бывшему конгрессмену-демократу Колину Олреду.

Ярбро, работающего адвокатом, поддержали президент Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт. В декабре 2025 года сооснователь Palantir Питер Тиль перечислил на кампанию Ярбро два взноса по 3 500 долларов — отдельно на праймериз и всеобщие выборы. Это следует из документов Федеральной избирательной комиссии США.

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Гонка и заявления кандидата

После первого этапа республиканских праймериз Ярбро набрал более 48,9% голосов. Он должен был выйти во второй тур против бизнесмена Райана Бинкли, однако тот снял свою кандидатуру в марте. Тогда Бинкли назвал кампанию Ярбро дисциплинированной.

В феврале на форуме, организованном консервативным изданием The Dallas Express, Ярбро призвал отменить закон Харта—Селлера 1965 года, который прекратил практику иммиграционных квот по расовому признаку. Он также заявил, что мусульманские иммигранты якобы прибывают в США, чтобы ввести шариат. Критики, как отмечает The Hill, осуждали такие взгляды кандидата как экстремистские.

Ярбро окончил юридическую школу Стэнфордского университета, возглавлял местное отделение Федералистского общества, служил в ВВС США и сейчас остается действующим резервистом ВВС.

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