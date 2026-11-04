据预测，杰斯·亚布罗将赢得得州选举——The Hill

在得克萨斯州，据Decision Desk HQ预测，共和党人杰斯·亚布罗将在美国众议院第32选区的选举中获胜。该选区边界在去年重新划分时发生了变化。他击败了理查森市议员、民主党人丹·巴里奥斯，The Hill报道。

重新划分的选区

第32国会选区被重新划分，以使其更有利于共和党。亚布罗将接替民主党人朱莉·约翰逊，后者决定在相邻的第33选区参选。在初选中，约翰逊败给了前民主党国会议员科林·奥尔雷德。

身为律师的亚布罗获得了总统唐纳德·特朗普和得克萨斯州州长格雷格·阿博特的支持。2025年12月，Palantir联合创始人彼得·蒂尔向亚布罗的竞选团队捐赠了两笔各3,500美元的款项，分别用于初选和大选。这一点可从美国联邦选举委员会的文件中得知。

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选战及候选人的言论

在共和党初选第一阶段后，亚布罗获得了超过48.9%的选票。他原本将与商人瑞安·宾克利进入第二轮投票，但宾克利于3月撤回了候选资格。当时，宾克利称亚布罗的竞选活动很有纪律性。

今年2月，在保守派媒体The Dallas Express举办的一场论坛上，亚布罗呼吁废除1965年的《哈特—塞勒法案》，该法案终结了基于种族的移民配额做法。他还声称，穆斯林移民据称来到美国是为了实施伊斯兰教法。The Hill指出，批评者谴责该候选人的此类观点是极端主义的。

亚布罗毕业于斯坦福大学法学院，曾领导该校的联邦党人协会分会，曾在美国空军服役，目前仍是一名现役空军预备役人员。

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