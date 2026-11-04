Jace Yarbrough według prognoz wygrywa wybory w Teksasie — The Hill

W Teksasie republikanin Jace Yarbrough, według prognozy Decision Desk HQ, wygrywa wybory do Izby Reprezentantów USA w 32. okręgu, którego granice zmieniono podczas ubiegłorocznego redystryktowania. Pokonał członka rady miejskiej Richardson, demokratę Dana Barriosa, podaje The Hill.

Okręg po zmianie granic

32. okręg wyborczy został wyznaczony na nowo tak, aby był bardziej korzystny dla Partii Republikańskiej. Yarbrough ma zastąpić demokratkę Julie Johnson, która zdecydowała się kandydować w sąsiednim 33. okręgu. W prawyborach Johnson przegrała z byłym demokratycznym kongresmenem Colinem Allredem.

Yarbrough, który pracuje jako prawnik, otrzymał poparcie prezydenta Donalda Trumpa i gubernatora Teksasu Grega Abbotta. W grudniu 2025 roku współzałożyciel Palantir Peter Thiel przekazał na kampanię Yarbrougha dwie wpłaty po 3 500 dolarów — osobno na prawybory i wybory powszechne. Wynika to z dokumentów Federalnej Komisji Wyborczej USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyścig i wypowiedzi kandydata

Po pierwszym etapie republikańskich prawyborów Yarbrough uzyskał ponad 48,9% głosów. Miał przejść do drugiej tury przeciwko biznesmenowi Ryanowi Binkleyowi, jednak ten wycofał swoją kandydaturę w marcu. Wówczas Binkley nazwał kampanię Yarbrougha zdyscyplinowaną.

Na forum zorganizowanym w lutym przez konserwatywne wydawnictwo The Dallas Express Yarbrough wezwał do uchylenia ustawy Harta—Cellera z 1965 roku, która zakończyła praktykę kwot imigracyjnych opartych na kryterium rasowym. Stwierdził również, że muzułmańscy imigranci rzekomo przybywają do USA, aby wprowadzić szariat. Krytycy, jak zaznacza The Hill, potępiali takie poglądy kandydata jako ekstremistyczne.

Yarbrough ukończył szkołę prawniczą Uniwersytetu Stanforda, kierował tamtejszym oddziałem Federalist Society, służył w Siłach Powietrznych USA i obecnie pozostaje aktywnym rezerwistą Sił Powietrznych.

Czytaj nas na