В Аризоне прогнозируют одобрение Proposition 318 — The Hill

В американском штате Аризона Proposition 318, предусматривающая ограничения для трансгендерных людей в школьном спорте и доступе к частным помещениям, согласно предварительным результатам должна быть одобрена. По данным The Hill, Decision Desk HQ прогнозировал ее принятие: за инициативу проголосовали почти 58% избирателей после подсчета 69% голосов.

Правила для спортивных команд

Proposition 318 обязывает государственные и частные школы, а также спортивные ассоциации определять команды как мужские, женские или смешанные на основании биологического пола. В инициативе указано, что ее цель — не допускать лиц мужского пола в женские команды; это касается, в частности, участия трансгендерных женщин в соревнованиях в соответствии с их гендерной идентичностью.

Документ определяет пол как биологический статус человека — мужской или женский, зафиксированный при рождении в первоначальном свидетельстве о рождении. В настоящее время правила о разделении спортивных команд по полу распространяются только на государственные школы и их соперников.

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Частные помещения

Инициатива также запрещает школам разрешать трансгендерным людям пользоваться частными пространствами, в частности раздевалками, если они не соответствуют биологическому полу человека согласно определению документа.

По оценке Williams Institute при Школе права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в 2025 году в США около 300 тысяч человек в возрасте от 13 до 17 лет идентифицировали себя как трансгендерные. Еще примерно 400 тысяч таких людей были в возрасте от 18 до 24 лет.

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