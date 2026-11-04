W Arizonie przewidują zatwierdzenie Proposition 318 — The Hill

W amerykańskim stanie Arizona Proposition 318, która przewiduje ograniczenia dla osób transpłciowych w sporcie szkolnym i dostępie do prywatnych pomieszczeń, według wstępnych wyników ma zostać zatwierdzona. Jak podaje The Hill, Decision Desk HQ przewidywał jej przyjęcie: za inicjatywą opowiedziało się niemal 58% wyborców po zliczeniu 69% głosów.

Zasady dla drużyn sportowych

Proposition 318 zobowiązuje szkoły publiczne i prywatne, a także stowarzyszenia sportowe, do określania drużyn jako męskich, żeńskich lub mieszanych na podstawie płci biologicznej. W inicjatywie wskazano, że jej celem jest niedopuszczanie osób płci męskiej do drużyn żeńskich; dotyczy to w szczególności udziału transpłciowych kobiet w zawodach zgodnie z ich tożsamością płciową.

Dokument definiuje płeć jako biologiczny status osoby jako mężczyzny lub kobiety, odnotowany przy urodzeniu w pierwotnym akcie urodzenia. Obecnie zasady dotyczące podziału drużyn sportowych według płci mają zastosowanie wyłącznie do szkół publicznych i ich przeciwników.

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Prywatne pomieszczenia

Inicjatywa zakazuje również szkołom zezwalania osobom transpłciowym na korzystanie z prywatnych przestrzeni, w tym szatni, jeśli nie odpowiadają one biologicznej płci danej osoby zgodnie z definicją zawartą w dokumencie.

Według szacunków Williams Institute przy Szkole Prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, w 2025 roku w USA około 300 tysięcy osób w wieku od 13 do 17 lat identyfikowało się jako transpłciowe. Kolejne około 400 tysięcy takich osób było w wieku od 18 do 24 lat.

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