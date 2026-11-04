Europejski komisarz ds. migracji Magnus Brunner poinformował posłów do Parlamentu Europejskiego, że w ramach planowanego rozszerzenia mandatu Frontexu agencja będzie mogła pomagać w deportacjach z krajów UE do ośrodków powrotowych poza blokiem, a także z tych ośrodków do państw trzecich. Informuje o tym Politico Europe.

Rozszerzenie roli Frontexu

W ubiegłym tygodniu Brunner przedstawił plan szeroko zakrojonej reformy Frontexu. Zakłada on, że agencja będzie zapewniać wsparcie w procedurach powrotowych od początku do końca, podczas gdy decyzje o powrocie ludzi nadal będą podejmowane przez krajowe organy państw członkowskich UE.

Zgodnie z planem Komisji Europejskiej Frontex będzie zajmował się planowaniem strategicznym, łączeniem zasobów w celu bardziej oszczędnego przeprowadzania powrotów oraz wsparciem reintegracji. Nowe uprawnienia mogą również umożliwić agencji pomaganie krajom spoza UE w deportowaniu ludzi z ich terytorium.

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Zastrzeżenia europosłów

Centrowi europosłowie oraz przedstawiciele lewicowych sił politycznych wyrazili obawy, że szerszy mandat agencji może zwiększyć zagrożenia dla praw podstawowych. Holenderska europosłanka Zielonych Tineke Strik zapytała, jak zagwarantować przestrzeganie przez Frontex prawa UE, jeśli agencja będzie musiała działać w państwach trzecich o innych systemach prawnych. Jej zdaniem taki mechanizm może zwiększyć ryzyko naruszeń praw podstawowych.

Francuska europosłanka z grupy Socjalistów i Demokratów Muriel Laurent oświadczyła, że silniejsza agencja wymaga dokładniejszego nadzoru. Brunner odpowiedział, że zobowiązania Frontexu dotyczące ochrony praw podstawowych pozostaną w mocy. Jak powiedział, agencja będzie pomagać państwom trzecim w powrotach wyłącznie wtedy, gdy będzie istniała umowa międzynarodowa z gwarancjami ochrony praw, a każda taka umowa będzie musiała zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski.

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