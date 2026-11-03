德桑蒂斯称伊朗战争是共和党的负担——The Hill

在美国，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯表示，伊朗战争已成为共和党候选人在中期选举中的沉重负担。据《国会山报》报道，他周一晚间在SiriusXM节目中与体育和政治评论员斯蒂芬·A·史密斯交谈时作出了这一表态。

燃油价格

德桑蒂斯称，这场冲突导致汽油价格上涨，体力劳动者对此感受尤为明显。他呼吁共和党人不要忽视战争对价格的影响，因为在他看来，选民不会相信那些否认他们明显感受到的成本上升的政治人士。

周二，美国平均汽油价格达到每加仑4.11美元，创下选举日的纪录。 《国会山报》将高油价主要归因于霍尔木兹海峡关闭，该海峡是全球石油运输的重要通道。该媒体指出，总统唐纳德·特朗普的政府正在关于结束战争的谈判中考虑海峡问题；与战事开始时相比，石油供应量已有所增加，但价格仍然居高不下。

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党面临的风险

德桑蒂斯还表示，特朗普在2024年大选中曾承诺不会发动新的战争。在他看来，由于伊朗战争旷日持久，一些共和党支持者已“疏远”政治。他补充说，如果战争持续到特朗普总统任期结束，共和党在2028年的下一轮选举周期中可能会面临更大困难。

在回答如果选举失利该党政策可能发生哪些变化的问题时，德桑蒂斯提到了人工智能、数据中心和大型科技公司。他表示，共和党人应更多地关注小企业和劳动者的利益。

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