拜伦·唐纳兹赢得佛罗里达州州长选举——《卫报》

共和党人拜伦·唐纳兹在美国佛罗里达州州长选举中击败民主党人戴维·乔利，将成为该州首位黑人州长。他将接替罗恩·德桑蒂斯，后者因任期限制将于1月离任。《卫报》报道。

特朗普和德桑蒂斯的支持

在竞选的最后几天，美国总统唐纳德·特朗普支持了唐纳兹：两人曾两次在迈尔斯堡和代托纳比奇的集会上共同发表讲话。唐纳兹还强调获得德桑蒂斯的支持，并称自己的竞选活动是其州长任期成功时代的延续。

在德桑蒂斯执掌该州八年后，两党都认为此次选举十分重要。前总统比尔·克林顿为乔利助选，还在一场为其竞选筹款的活动上发表讲话，该活动筹得300万美元。巴拉克·奥巴马支持乔利参选。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

生活成本与立法者的工作

乔利围绕佛罗里达州高昂的生活成本展开竞选，尤其是住房和房地产保险费用的上涨。9月一项民调中，近70%的受访者将经济压力和住房可负担性列为主要问题。

新州长将领导一个经济增长和人口增加推高生活成本、迫使许多人离开的州。共和党在佛罗里达州立法机构拥有绝对多数，尽管州众议院和参议院的领导人表示打算采取更独立的行动。

关注我们在