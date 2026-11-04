Byron Donalds wygrał wybory na gubernatora Florydy — The Guardian

Republikanin Byron Donalds pokonał demokratę Davida Jolly'ego w wyborach na gubernatora Florydy w USA i zostanie pierwszym czarnoskórym gubernatorem tego stanu. Zastąpi Rona DeSantisa, który opuści stanowisko w styczniu z powodu ograniczeń kadencji. Informuje o tym The Guardian.

Poparcie Trumpa i DeSantisa

W ostatnich dniach kampanii Donaldsa poparł prezydent USA Donald Trump: dwukrotnie wystąpili razem na wiecach w Fort Myers i Daytona Beach. Donalds podkreślał również poparcie ze strony DeSantisa i nazywał swoją kampanię kontynuacją udanej epoki jego gubernatorstwa.

Obie partie uznawały te wybory za ważne po ośmiu latach kierowania stanem przez DeSantisa. Były prezydent Bill Clinton prowadził kampanię na rzecz Jolly'ego, a także wystąpił na wydarzeniu zbierającym fundusze dla jego kampanii, które przyniosło 3 mln dolarów. Barack Obama poparł kandydaturę Jolly'ego.

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Koszty życia i praca ustawodawców

Jolly oparł kampanię na wysokich kosztach życia na Florydzie, w szczególności na rosnących wydatkach na mieszkania i ubezpieczenia nieruchomości. Prawie 70% uczestników wrześniowego sondażu wskazało presję ekonomiczną i dostępność mieszkań jako główne problemy.

Nowy gubernator stanie na czele stanu, w którym wzrost gospodarczy i wzrost liczby ludności przyczyniły się do podwyżki kosztów i zmusiły wiele osób do wyjazdu. Republikanie mają większość kwalifikowaną w legislaturze Florydy, choć przywódcy stanowej Izby Reprezentantów i Senatu deklarowali zamiar bardziej niezależnego działania.

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