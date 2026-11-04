Prezydent USA Donald Trump oświadczył w Waszyngtonie, że jest gotów zaakceptować wyniki wyborów środka kadencji do Kongresu i współpracować z demokratami. Powiedział to podczas telefonicznego wywiadu dla „The New York Times”, gdy w Białym Domu śledził liczenie głosów, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie Trumpa

Trump oświadczył, że jest absolutnie gotów zaakceptować wyniki wyborów. Powiedział również, że będzie współpracował z demokratami, oczekuje współpracy z nimi i przypuścił, że strony będą mogły dojść do jakiegoś porozumienia.

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Niepowodzenia republikanów

Oświadczenie prezydenta padło na tle niepowodzeń Partii Republikańskiej w kilku ważnych wyścigach wyborczych. Według Anadolu Agency demokraci zdobywali pozycje, które mogły zmienić układ sił w Waszyngtonie i utrudnić realizację programu legislacyjnego Trumpa do końca jego kadencji.

Prezydent częściowo wyjaśnił straty republikanów tym, że jego samego nie było na karcie wyborczej. Według niego wynik partii mógłby być inny, gdyby osobiście brał udział w wyborach.

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