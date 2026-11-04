Президент США Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что готов принять результаты промежуточных выборов в Конгресс и работать с демократами. Об этом он сказал во время телефонного интервью газете The New York Times, когда в Белом доме следил за подсчетом голосов, сообщает Anadolu Agency.

Заявление Трампа

Трамп заявил, что абсолютно готов принять результаты выборов. Он также сказал, что будет работать с демократами, ожидает сотрудничества с ними и предположил, что стороны смогут о чем-то договориться.

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Неудачи республиканцев

Заявление президента прозвучало на фоне неудач Республиканской партии в нескольких важных избирательных гонках. По данным Anadolu Agency, демократы завоевывали позиции, которые могли изменить баланс сил в Вашингтоне и осложнить реализацию законодательной повестки Трампа до окончания его срока.

Президент частично объяснил потери республиканцев тем, что его самого не было в избирательном бюллетене. По его словам, результат партии мог бы быть другим, если бы он лично участвовал в выборах.

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