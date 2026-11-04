Британский финтех Revolut, базирующийся в Лондоне, был оценен в $115 млрд по итогам вторичной продажи акций. Это на 53% выше оценки компании во время предыдущей такой продажи годом ранее, сообщает TechCrunch.

Сделку возглавили Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates и Baillie Gifford. Revolut не привлекал новых средств в рамках этой операции. Компания не раскрыла объем проданных акций.

Банк в США в 2027 году

Revolut имеет условное одобрение Управления контролера денежного обращения США на создание национального банка. Компания планирует запустить его в первой половине 2027 года при условии получения окончательного регуляторного разрешения.

Основанный в 2015 году Ником Сторонским и Владом Яценко сервис вырос из приложения для денежных переводов в платформу финансовых услуг. У Revolut более 80 млн розничных клиентов в более чем 40 странах. В 2026 году компания запустила банки в Великобритании, Мексике, Австралии и Новой Зеландии, а также получила банковские лицензии во Франции, Колумбии и Аргентине.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Развитие бизнес-направления

В 2025 году выручка Revolut составила $6 млрд, а маржа прибыли — 38%. Направление Revolut Business, запущенное в 2017 году, обеспечивает около 20% валовой прибыли компании.

Revolut Business доступен в Европе, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии и США. Подразделение ежемесячно обрабатывает транзакции на сумму более £36 млрд, имеет более £18 млрд клиентских депозитов и генерирует свыше £950 млн выручки в годовом исчислении. Компания стремится увеличить число бизнес-клиентов с более чем 800 тыс. до 1 млн к 2027 году и рассматривает расширение услуг в Мексике, Бразилии и Индии.

Revolut также изучает возможность публичного размещения акций. Ник Сторонский рассматривал двойной листинг в Нью-Йорке и Лондоне, отдавая предпочтение первичному листингу в США. По данным TechCrunch, IPO может состояться не ранее 2028 года в зависимости от рыночных условий.

Читай нас в