В США Пентагон заявил о передаче Центральному командованию США (CENTCOM) более 25 тысяч беспилотных систем и средств противодействия дронам после инвестиций в размере 782 млн долларов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Что вошло в поставки

Поставки включали более 1300 ударных беспилотников одноразового применения, свыше 100 безэкипажных надводных и подводных судов, а также более 24 тысяч систем противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Системы противодействия дронам предназначены для защиты американских военных от атак вражеских беспилотников. Поставки осуществлялись через непосредственно подчиняющегося менеджера портфеля беспилотных систем DRPM-UxS, а операции по противодействию дронам поддерживала Объединенная межведомственная оперативная группа 401.

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Дальнейшие планы Пентагона

В Пентагоне заявили, что инициатива отражает переход к более быстрым оборонным закупкам и массовому производству доступных беспилотных систем. По оценке ведомства, это должно предоставить командирам дополнительные оперативные возможности и снизить зависимость от дорогостоящего традиционного вооружения.

Эти усилия также связаны с планами создания Командования автономной войны AUTOWARCOM. Это предлагаемое четырехзвездное боевое командование, которое, как ожидается, станет оперативным к 1 октября 2027 года.

Пентагон заявил, что продолжит поставки CENTCOM и будет расширять развертывание беспилотных и автономных систем для американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и в других компонентах Объединенных сил США.

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