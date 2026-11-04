W Stanach Zjednoczonych Pentagon poinformował o przekazaniu Centralnemu Dowództwu USA (CENTCOM) ponad 25 tys. systemów bezzałogowych i środków przeciwdziałania dronom po inwestycjach w wysokości 782 mln dolarów. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Co obejmowały dostawy

Dostawy obejmowały ponad 1300 uderzeniowych dronów jednorazowego użycia, ponad 100 bezzałogowych jednostek nawodnych i podwodnych, a także ponad 24 tys. systemów przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym.

Systemy przeciwdziałania dronom są przeznaczone do ochrony amerykańskich wojskowych przed atakami wrogich dronów. Dostawy realizowano za pośrednictwem bezpośrednio podlegającego menedżera programu systemów bezzałogowych DRPM-UxS, a operacje przeciwdziałania dronom wspierała Połączona Międzyagencyjna Grupa Zadaniowa 401.

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Dalsze plany Pentagonu

Pentagon oświadczył, że inicjatywa odzwierciedla przejście do szybszych zakupów obronnych i masowej produkcji przystępnych cenowo systemów bezzałogowych. Według oceny resortu ma to zapewnić dowódcom dodatkowe możliwości operacyjne i zmniejszyć zależność od kosztownego tradycyjnego uzbrojenia.

Działania te są również związane z planami utworzenia Dowództwa Wojny Autonomicznej AUTOWARCOM. Jest to proponowane czterogwiazdkowe dowództwo bojowe, które ma osiągnąć gotowość operacyjną do 1 października 2027 roku.

Pentagon oświadczył, że będzie kontynuował dostawy dla CENTCOM i rozszerzał rozmieszczanie systemów bezzałogowych i autonomicznych dla sił USA w regionie Indo-Pacyfiku, Europie oraz w innych komponentach Połączonych Sił USA.

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