Пентагон передав CENTCOM понад 25 тисяч систем і засобів проти дронів — Anadolu Agency

У США Пентагон заявив про передачу Центральному командуванню США (CENTCOM) понад 25 тисяч безпілотних систем і засобів протидії дронам після інвестицій на $782 млн. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Що увійшло до поставок

Поставки включали понад 1 300 ударних безпілотників одноразового застосування, більш як 100 безекіпажних надводних і підводних суден, а також понад 24 тисячі систем протидії безпілотним літальним апаратам.

Системи протидії дронам призначені для захисту американських військових від атак ворожих безпілотників. Поставки здійснювали через менеджера портфеля безпілотних систем прямого підпорядкування DRPM-UxS, а операції з протидії дронам підтримувала Об'єднана міжвідомча оперативна група 401.

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Подальші плани Пентагону

У Пентагоні заявили, що ініціатива відображає перехід до швидших оборонних закупівель і масового виробництва доступних безпілотних систем. За оцінкою відомства, це має надати командувачам додаткові оперативні можливості та зменшити залежність від дорогого традиційного озброєння.

Ці зусилля також пов'язані з планами створити Командування автономної війни AUTOWARCOM. Це запропоноване чотиризіркове бойове командування, яке, як очікується, стане оперативним до 1 жовтня 2027 року.

Пентагон заявив, що продовжить поставки CENTCOM і розширюватиме розгортання безпілотних та автономних систем для американських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі та в інших компонентах Об'єднаних сил США.

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