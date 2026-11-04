美国五角大楼表示，在投资7.82亿美元后，已向美国中央司令部（CENTCOM）交付超过2.5万套无人系统及反无人机装备。据阿纳多卢通讯社报道。

交付内容

交付物包括超过1300架一次性使用攻击无人机、100多艘无人水面和水下航行器，以及超过2.4万套反无人航空器系统。

反无人机系统旨在保护美国军人免受敌方无人机攻击。交付工作通过直属汇报的无人系统项目经理DRPM-UxS进行，反无人机行动则由联合跨机构特遣部队401提供支持。

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五角大楼的后续计划

五角大楼表示，该倡议反映了向更快速的国防采购以及经济型无人系统大规模生产的转变。该部门评估认为，这将为指挥官提供额外的作战能力，并减少对昂贵传统武器的依赖。

这些工作还与成立自主战争司令部AUTOWARCOM的计划有关。这是一个拟议的四星级作战司令部，预计将在2027年10月1日前投入运行。

五角大楼表示，将继续向CENTCOM交付装备，并扩大为美国在印度洋-太平洋地区、欧洲及美国联合部队其他组成部分部署无人和自主系统。

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