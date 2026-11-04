总部位于伦敦的英国金融科技公司Revolut在二次售股后估值达到1150亿美元。据TechCrunch报道，这比该公司一年前进行上一次类似售股时的估值高出53%。

该交易由Glade Brook Capital Partners、Coatue、Durable Capital Partners、T. Rowe Price Associates和Baillie Gifford牵头。Revolut未在此次交易中筹集新资金。公司未披露出售股份的数量。

2027年在美国推出银行

Revolut已获得美国货币监理署有条件批准，可设立一家全国性银行。该公司计划在获得最终监管批准的前提下，于2027年上半年推出该银行。

该服务由尼克·斯托隆斯基和弗拉德·亚岑科于2015年创立，已从一款汇款应用发展为金融服务平台。Revolut在40多个国家拥有超过8000万零售客户。2026年，该公司在英国、墨西哥、澳大利亚和新西兰推出了银行，并在法国、哥伦比亚和阿根廷获得了银行牌照。

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业务板块发展

2025年，Revolut营收为60亿美元，利润率为38%。2017年推出的Revolut Business业务约占公司毛利润的20%。

Revolut Business在欧洲、英国、新加坡、澳大利亚、新西兰和美国提供服务。该部门每月处理超过360亿英镑的交易，拥有超过180亿英镑的客户存款，并产生超过9.5亿英镑的年化收入。公司计划在2027年前将企业客户数量从超过80万增至100万，并正考虑将服务扩展至墨西哥、巴西和印度。

Revolut还在研究公开发行股票的可能性。尼克·斯托隆斯基曾考虑在纽约和伦敦双重上市，并倾向于在美国进行主要上市。据TechCrunch报道，IPO可能最早于2028年进行，具体取决于市场状况。

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