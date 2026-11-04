Оцінка Revolut зросла до $115 млрд після продажу акцій — TechCrunch

Британський фінтех Revolut, що базується в Лондоні, оцінили у $115 млрд за підсумками вторинного продажу акцій. Це на 53% вище за оцінку компанії під час попереднього такого продажу роком раніше, повідомляє TechCrunch.

Угоду очолили Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates та Baillie Gifford. Нових коштів Revolut у межах цієї операції не залучав. Компанія не розкрила обсяг проданих акцій.

Банк у США у 2027 році

Revolut має умовне схвалення Управління контролера грошового обігу США на створення національного банку. Компанія планує запустити його в першій половині 2027 року за умови отримання остаточного регуляторного дозволу.

Заснований у 2015 році Ніком Сторонським і Владом Яценком сервіс розвинувся із застосунку для грошових переказів у платформу фінансових послуг. Revolut має понад 80 млн роздрібних клієнтів у більш ніж 40 країнах. У 2026 році компанія запустила банки у Великій Британії, Мексиці, Австралії та Новій Зеландії, а також отримала банківські ліцензії у Франції, Колумбії та Аргентині.

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Розвиток бізнес-напряму

У 2025 році виторг Revolut становив $6 млрд, а маржа прибутку — 38%. Напрям Revolut Business, запущений у 2017 році, забезпечує близько 20% валового прибутку компанії.

Revolut Business доступний у Європі, Великій Британії, Сінгапурі, Австралії, Новій Зеландії та США. Підрозділ щомісяця обробляє транзакції на понад £36 млрд, має більш як £18 млрд клієнтських депозитів і генерує понад £950 млн доходу в річному обчисленні. Компанія прагне збільшити кількість бізнес-клієнтів із понад 800 тис. до 1 млн до 2027 року та розглядає розширення послуг у Мексиці, Бразилії й Індії.

Revolut також вивчає можливість публічного розміщення акцій. Нік Сторонський розглядав подвійний лістинг у Нью-Йорку та Лондоні, віддаючи перевагу первинному лістингу у США. За даними TechCrunch, IPO може відбутися не раніше 2028 року залежно від ринкових умов.

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