Постоянный совет епископов Польши заявил о готовности при необходимости инициировать и поддержать процесс медиации между сторонами политического спора вокруг Конституционного суда. Об этом после заседания совета в Варшаве сообщил пресс-секретарь Конференции епископата Польши священник Лешек Генсяк, передает Interia.

Призыв к диалогу

По словам Генсяка, заседание созвали из-за текущей ситуации в стране. Епископы обсудили информацию о развитии политического кризиса и возможные перспективы его дальнейшего хода.

В опубликованной позиции члены Постоянного совета епископов призвали не обострять конфликт, начать конструктивный диалог и разрешать споры мирным путем. Они также выступили за отказ от предубеждений, насильственных действий, языка ненависти и агрессии.

Представитель епископата уточнил, что епископы готовы присоединиться к посредничеству, начать его и в дальнейшем поддерживать этот процесс, если будет такая воля. Целью такого диалога они назвали поиск решений текущего кризиса, построение доверия и общественное примирение.

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Пост и молитва

Постоянный совет епископов также обратился к верующим с призывом молиться за общественный мир, национальное взаимопонимание и примирение. Отдельно духовенство призвало молиться о мудрости для представителей власти и всех, кто отвечает за общественную жизнь.

Епископы предложили провести 10 ноября как день поста и покаяния с той же целью. В заявлении они отметили, что в Польше в течение многих лет углубляются общественные и политические разделения, которые, по их оценке, перерастают в ненависть и агрессию.

Спор связан с ситуацией в Конституционном суде Польши. По данным издания, после сообщения о том, что Анна Корвин-Пйотровская начала руководить судом и распорядилась приостановить исполнение обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, у здания суда усилились протесты. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о нарушении конституционного порядка, а премьер-министр Дональд Туск подчеркнул необходимость дееспособности государства для обеспечения справедливости.

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