波兰主教常务委员会表示，如有必要，准备发起并支持政治争议各方围绕宪法法院展开的调解进程。波兰主教团发言人、神父莱谢克·根夏克在华沙举行的委员会会议后表示，据Interia报道。

呼吁对话

根夏克表示，此次会议因该国当前局势而召开。主教们讨论了有关政治危机发展情况的信息，以及其后续走向的可能前景。

在公布的立场声明中，主教常务委员会成员呼吁不要加剧冲突，开始建设性对话，并以和平方式解决争端。他们还主张摒弃偏见、暴力行为、仇恨言论和侵略行为。

主教团发言人 уточнил，主教们准备参与调解、发起调解，并在有此意愿的情况下继续支持这一进程。他们表示，此类对话的目标是寻找解决当前危机的方案、建立信任并实现社会和解。

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斋戒与祈祷

主教常务委员会还呼吁信众为社会和平、民族谅解与和解祈祷。神职人员另行呼吁为政府代表以及所有对公共生活负有责任者祈求智慧。

主教们提议将11月10日作为为同一目的举行的斋戒和忏悔日。他们在声明中指出，波兰的社会和政治分歧多年来不断加深，且在他们看来正演变为仇恨和侵略。

这场争议与波兰宪法法院的局势有关。据该媒体报道，在安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡开始管理该法院，并下令暂停法院院长博格丹·希温奇科夫斯基及其副手巴尔托梅伊·索汉斯基履职的消息传出后，法院大楼附近的抗议活动加剧。波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基表示，宪法秩序遭到破坏；总理唐纳德·图斯克则强调，为确保正义，国家必须具备运转能力。

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